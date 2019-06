Bernsdorf

Frontalzusammenstoß auf schnurgerader Straße: Auf der Bundesstraße 97 bei Bernsdorf sind am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zwei Lkws kollidiert. Ersten Angaben zufolge waren die beiden Trucks gegen 6.30 Uhr in Höhe des Abzweig Neukollm aufeinandergeprallt. Anschließend fuhr noch ein Pkw in die Unfallstelle. Rettungskräfte mussten die Lkw-Fahrer aus ihren Führerhäusern befreien. Für einen der beiden kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der andere Trucker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B 97 ist derzeit voll gesperrt.

Informationen der Polizei Görlitz zufolge hatte einer der beiden Lastwagen bereits vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge beschädigt; im Verkehrsfunk war von einem „orientierungslosen Lkw-Fahrer“ die Rede. Ursache und Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Von ce/ttr