Nebelschütz

Bei einem Frontalcrash auf der Schnellstraße 94 sind am Montagmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Nahe der Ortslage Nebelschütz kollidierten ein Fiat und ein Audi frontal miteinander. In der Folge landete der völlig demolierte Fiat auf dem Dach, der Fahrer starb an der Unfallstelle. Kameraden der Feuerwehr befreiten den Audi-Fahrer aus seinem Wagen. Trotz aller Rettungsmaßnahmen kam auch dieser Mann ums Leben. Mehrere Personen erlitten zudem schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber waren vor Ort, die S 94 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Zur Unfallursache ist bisher nichts bekannt.

Von lc