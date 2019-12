Tödliche Poolparty in Gerichshain: Wurde Trockeneis zum Verhängnis?

Leipzig

Das tödliche Ende einer Poolparty in Gerichshain wird wohl erst im kommenden Jahr aufgeklärt. „Die beiden Leichen werden obduziert, es sind aber wahrscheinlich noch weitere Untersuchungen möglich und das kann einige Wochen dauern“, sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz. Noch ist den Ermittlern unklar was in der Nacht zum Sonntag auf dem Privatgelände einer Baufirma abgelaufen ist.

Fest steht nur: Rund 15 Personen haben sich dort zu einer Weihnachtsfeiergetroffen. Zu später Stunde rückte offenbar der mit einem verschiebbaren Kunststoffdach ausgestattete Pool in den Mittelpunkt. „Was dort genau passiert ist, wissen wir noch nicht“, so Schulz.

Trockeneis im Chlorwasser

Einsatzkräfte vor Ort berichteten am Sonntag aber von ins Wasser geworfenem Trockeneis. Darüber hatte auch das Portal Tag24berichtet. Schulz wollte das nicht bestätigen. Sollte jemand tatsächlich das Kohlenstoffdioxid in fester Form ins Becken geworfen haben, wäre das ein möglicher Grund für das tragische Ende. Die eiskalten Brocken, handelsüblich in der Größe von zwei Butterstücken zu drei Kilo angeboten, erzeugen im Wasser sprudelnde Effekte. Das feste Kohlenstoffdioxid verwandelt sich durch die Wärme aber sofort in Gas und legt sich wie ein Schleier über die Wasseroberfläche, erklären Chemiker. Ein Kilo Trockeneis reiche aus, um 540 Liter CO2-Gas zu erzeugen. Weiteres Problem: Durch das Dach wird der Pool nur noch unzureichend belüftet.

47-Jähirger liegt in Klinik

Während für einen 39 Jahre alten Familienvater und einen 20-jährigen ehemaligen Torhüter des 1. FC Lok jede Hilfe zu spät kam, wurde ein weiterer Mann (47) aus dem Wasser gerettet, reanimiert und in eine Klinik gebracht. „Wie es ihm geht, ist uns im Augenblick nicht bekannt“, so Schulz. Die Helfer trafen sich am Sonntagabend, um die Erlebnisse zu verarbeiten.

Die Staatsanwaltschaft ermittle derzeit in alle Richtung. Auch eine Straftat werde derzeit nicht ausgeschlossen. Ein genauer Vorwurf sei aber noch nicht formuliert worden. Sollte eine vierte Person das Trockeneis ins Wasser geworfen haben, könnte ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet werden.

Von mro