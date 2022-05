Freital

Am Sonntagabend sorgte ein Hund für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Freital. Eine Frau war am Mittag mit ihrer Hündin am Burgwartsberg in Pesterwitz unterwegs. Als die Jack-Russell-Terrier-Dame einen Fuchsbau entdeckte, gab es kein Halten mehr. Der ursprünglich in Australien zur Fuchsjagd gezüchtete Hund, folgte seinem Instinkt und verschwand im Fuchsbau.

Die Besitzerin versuchte zunächst allein ihre Hündin ins Freie zu locken. Nach mehreren Stunden rief sie die Polizei. Doch auch die Beamten konnten nicht viel machen. Also musste die Freitaler Feuerwehr ran. Die Kameradinnen und Kameraden sichteten und öffneten die zahlreichen Eingänge zum Fuchsbau. Später wurde ein Mitarbeiter der Stadtwerke hinzugezogen. Er brachte ein Kamerasonde mit, welche sonst bei Kanal- und Rohrarbeiten eingesetzt wird. Zusätzlich suchten die Feuerwehrleute auch mit einer Wärmebildkamera nach der Ausreißerin.

Doch die dachte gar nicht daran ihre Entdeckungstour zu beenden. Nur kurz schaute der kleine Hund aus dem Bau. Als Holly die vielen Menschen sah, verschwand sie wieder im Fuchsbau. Als die Feuerwehrleute am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen waren und enttäuscht den Einsatz abbrachen, beendete die Hündin ihren Ausflug und kam selbständig ins Freie. Die Halterin nahm ihren Hund sofort in die Arme und war sichtlich erleichtert. Und die Freitaler Feuerwehrleute konnten auch mit einem guten Gefühl die Heimreise antreten.

Von Halkasch