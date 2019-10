Kamenz

Am Donnerstagabend ist die Polizei in Kamenz zu einem Einsatz ausgerückt: Ein Alarm auf dem Gelände einer Firma an der Macherstraße wurde ausgelöst. Die Beamten des örtlichen Reviers durchsuchten das Gelände, bis sie auf den Eindringling stießen: Ein Pfau hatte sich auf das Grundstück verwirrt. Kurz nach der Begegnung mit den Polizisten, ergriff der Vogel die Flucht und verschwand im Dunkel der Nacht.

Von mb