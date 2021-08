Thiendorf: Mutmaßlicher Einbrecher hatte Cannabis-Zucht in seiner Wohnung

Thiendorf

In der Nacht zu Freitag haben Polizisten nach einem Einbruch in ein Warenlager zwei Tatverdächtige gestellt. Bei einem von ihnen entdeckten die Beamten später eine Cannabiszucht in der Wohnung.

Ein Zeuge beobachtete, wie drei Männer in ein Großlager an der Straße Am Fiebig einbrachen, teilte die Polizei mit. Die alarmierten Beamten konnten einen 20-jährigen und einen 30-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe stellen. Vom dritten Täter fehlt bislang jede Spur.

Als die Beamten den 30-Jährigen kontrollieren, stellten sie ein Cliptütchen mit Rauschgiftresten fest, so die Polizei weiter. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten sie eine Cannabiszucht mit fünf Pflanzen in einem Zelt. Außerdem fanden die Polizisten weitere Cliptütchen mit kristallinen und pflanzlichen Substanzen.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Drogenbesitzes gegen den Deutschen. Zudem müssen sie noch klären, ob das Trio etwas aus dem Lager gestohlen hat.

Von tik