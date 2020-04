Thiendorf

Ob er sein Auto etwas zu Seite fahren könne? Diese Frage hat einen Autofahrer am Dienstagabend an einer Tankstelle an der Kamenzer Straße in Thiendorf offenbar sehr in Rage versetzt.

Der Mann übergoss die Fragende –eine 68-Jährige – mit Scheibenreiniger. Außerdem schrie er die Frau und ihren 71 Jahre alten Begleiter beleidigend an. Die Polizei ermittelt nun, wer der Mann war.

Von fkä