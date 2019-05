Sebnitz

Eine 86-Jährige aus dem Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf ist am Donnerstag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Laut Polizei hatte gegen 17.30 Uhr eine unbekannte Frau bei der Seniorin angerufen und sich in geschickter Gesprächsführung als ihre Nichte ausgegeben. Sie benötige Geld für einen Hauskauf, so die Frau am anderen Ende der Leitung. Nach weiteren Telefonaten packte die Rentnerin ihre Ersparnisse in Höhe von 23 800 Euro in eine Tasche und übergab sie an einen unbekannten Mann, den die Nichte angeblich als Boten beauftragt hatte. Erst zwei Tage später wurde im Gespräch mit den tatsächlichen Verwandten klar, dass die alte Dame Opfer eines Betrugs geworden war.

Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche. Wer einen solche Anruf erhält, solle ein gesundes Misstrauen an den tag legen und nicht vorschnell reagieren, so die Beamten. Zudem solle man sich unbedingt mit Vertrauenspersonen besprechen und im Verdachtsfall die Polizei verständigen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Unbekannte bei mehreren Senioren in Dresden, dem Landkreis Meißen und dem Landkreis Sächsische Schweiz versucht, Geld zu ergaunern. Die Angerufenen bemerkten jedoch den Trick und gingen nicht auf den Anruf ein.

Von DNN