Teile von Ottendorf-Okrilla nach Unfall ohne Strom 

Ottendorf-Okrilla

Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag die Stromversorgung einiger Straßenzüge in Ottendorf-Okrilla lahmgelegt. Der Mann war laut Polizei mit seinem Ford auf der Radeburger Straße nach rechts abgekommen, hatte erst einen Zaun gestreift und dann einen Stromverteilerkasten gerammt. Dadurch fiel die Energieversorgung in umliegenden Gebäuden aus.

Bei dem 31-jährigen Fahrer wurden 1,46 Promille Atemalkohol gemessen. Er musste seinen Führerschein abgeben. An seinem Ford entstand Totalschaden.

Von fkä