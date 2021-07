Bannewitz

Am Schloss in Bannewitz hat ein 18-Jähriger am Freitagabend einen anderen Teenager mit Axt und Heugabel attackiert. Die beiden jungen Männer hatten sich laut Polizei zuvor gestritten. Dann verschwand der Tatverdächtige in einem Kellerraum und kam kurz darauf mit den beiden Geräten zurück. Mit einer Zinke der Heugabel verletzte er seinen Kontrahenten an der linken Schläfe. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde, die ambulant behandelt wurde. Gegen den rumänischen Tatverdächtigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Von ttr