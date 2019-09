Bad Schandau

Vier Verletzte und ein Schaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen Altendorf und Bad Schandau. Kurz nach 11 Uhr am Mittwochvormittag überholte ein 57-Jähriger in einem Kleinbus-Taxi auf der langen, geraden Strecke zwei andere Pkw.

In diesem Moment setzte der 26-jährige Fahrer eines Volvo ebenfalls zum Überholen an und zog nach links. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Kleinbus kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und schrammte noch einen Baum. Ein Rad riss ab.

Beide Fahrer und zwei Taxiinsassinnen wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straße musste bis 13.30 Uhr voll gesperrt werden.

Von Marko Förster