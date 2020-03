Radebeul

Am Bahnhof in Radebeul-Kötzschenbroda ist am Freitagmorgen ein Taxi ausgebrannt. Der Fahrer hatte das Auto gerade am Taxistand an der Güterhofstraße abgestellt, als der Mercedes Feuer fing.

Der Mann rettete sich unverletzt und konnte auch noch persönliche Dinge aus dem Auto holen. Die Feuerwehr eilte herbei, trotzdem brannte das Auto komplett aus. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von DNN