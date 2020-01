Meißen

Einer aufmerksamen Tankstellenmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass einer 54-jährigen Meißnerin ein finanzieller Schaden erspart blieb.

Bereits am vergangenen Freitag erhielt die 54-Jährige einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn von 39.350 Euro versprochen wurde. Am Montag meldeten sich die Unbekannten erneut, um die Übergabemodalitäten zu besprechen. Dabei forderten sie eine Gebühr von 950 Euro in Form von Steamkarten. Als die Frau diese an einer Tankstelle kaufen wollte, wurde die Verkäuferin misstrauisch und klärte die Meißnerin über den versuchten Betrug auf. Ein finanzieller Schaden blieb dieser erspart.

Von ps