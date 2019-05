Kesselsdorf

Unbekannte sind in er Nacht zum Dienstag in eine als Lagerraum genutzte Garage an der Unkersdorfer Straße eingebrochen.

Die Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten den Raum und stahlen unter anderem mehrere Kisten mit Silberbesteck, Porzellangeschirr und vier große Nussknacker. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf mindestens 3500 Euro geschätzt. Eine Angabe zur Höhe des Sachschadens liegt bisher noch nicht vor.

Von PS