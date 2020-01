Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Am Sonnabend haben Unbekannte versucht, in ein im Umbau stehendes Haus an der Kleinwolmsdorfer Straße in Dürrröhrsdorf-Dittersbach einzubrechen – allerdings erfolglos. Der Eigentümer bemerkte die Einbruchsspuren an der Haustür. Er stellte außerdem fest, dass ein Wasserbehälter und eine Papiertonne fehlen. Ins Haus gelangten die Täter offensichtlich nicht. Laut Polizei fielen dem Eigentümer kurze Zeit später erneut Beschädigungen auf. Die Unbekannten hatten einen zweiten Einbruch versucht, der ebenfalls misslang. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Von DNN