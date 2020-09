Struppen

Eine junge Frau war mit ihrem dunklen VW Polo auf der S168 von Struppen nach Pirna-Sonnenstein unterwegs. Vermutlich wegen nasser Fahrbahn und unangepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über den Wagen.

Die 19-Jährige kam in einer Kurve nach links von der Straße ab. Sie rutschte in den Graben, überschlug sich mehrfach und kam dort wieder auf den Rädern zum stehen. Die Fahrerin wurde nach ersten Informationen schwer verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der rund 20 Jahre alte VW erlitt Totalschaden. Die Polizeibeamten vom Revier Pirna nahmen den Unfall auf. Der Wagen wurde abgeschleppt. Bis nach Mitternacht kam es zu Behinderungen auf der Staatsstraße, zeitweise war diese gesperrt.

Von mf