Pirna

Ein 17-Jähriger hat am Montagabend in Pirna ein gleichaltriges Mädchen angegriffen und niedergeschlagen. Die junge Frau, die schlichtend in einen Streit eingreifen wollte, stürzte auf den Fußweg der Maxim-Gorki-Straße und war minutenlang bewusstlos. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert.

Zuvor hatte sich der tatverdächtige 17-Jährige slowakischer Herkunft mit einem 20-jährigen Landsmann gestritten. Mit einem Messer bewaffnet wollte er die Erdgeschosswohnung des Mannes betreten, in der sich noch drei weitere Personen aufhielten.

Die später verletzte junge Frau und ein 12-Jähriger begleiteten den Bewaffneten. „Als die 17-Jährige schlichten wollte, kam es zu einer Rangelei“, so ein Polizeisprecher. Augenzeugenberichten zufolge soll der Tatverdächtige die junge Frau geschlagen haben. Sie ging zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Anschließend versuchte der 17-Jährige wohl, sie durch Ohrfeigen wieder aufzuwecken.

Als das Mädchen wieder zu sich kam, war die Polizei bereits vor Ort. Die Beamten überwältigten den 17-Jährigen und nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Das Messer fand sich in der Nähe unter einem parkenden Auto. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Täter.

Von DNN