Riesa

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr sind zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren mit einem Tunesier in Streit gerarten. Die beiden Iraner und der 26-Jährige befanden sich in der Asylunterkunft an der Straße am Birkenwäldchen, als der Streit eskalierte. In Folge der Auseinandersetzung schlugen und traten die beiden Männer auf den 26-Jährigen ein und verletzten den Mann zudem noch mit einem Messer. Die Polizei wurde alarmiert und nahm die beiden Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest.

Die Täter wurden mittlerweile einem Ermittlungsrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Von Jennifer Georgi