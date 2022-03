Stolpen

Am Montagabend haben Unbekannte ein Waldstück in der Nähe der Napoleonstraße im Ortsteil Heeselicht in Brand gesetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Flammen Bäume auf einer Fläche von mehr als 200 Quadratmetern zerstört. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von ls