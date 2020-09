Am Freitagabend wurde die Feuerwehr auf die Dorfstraße in Lauterbach gerufen. Der Motorraum eines Mähdreschers brannte. Beim Versuch, selbst zu löschen, hatte der Eigentümer Rauch eingeatmet.

Stolpen: Fortschritt-Mähdrescher gerät in Scheune in Brand

Stolpen: Fortschritt-Mähdrescher gerät in Scheune in Brand

Kostenlos bis 09:50 Uhr Stolpen: Fortschritt-Mähdrescher gerät in Scheune in Brand