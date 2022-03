Stolpen

Bei einem Unfall in Langenwolmsdorf ist am Dienstagmorgen ein Pedelecfahrer ums Leben gekommen.

Der 44-Jährige war auf der Neustädter Landstraße in Richtung Stolpen unterwegs. An der Ecke Hauptstraße erfasste ihn ein entgegenkommender VW Caddy, der nach links in Richtung Rückersdorf abbog. Der Pedelecfahrer stürzte und erlitt tödliche Verletzungen.

Die Straße war in dem Bereich mehr als vier Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 2233.

Von lg