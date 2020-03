Bad Gottleuba

Bei einem Unfall auf der Autobahn 17 ist am Freitagnachmittag ein 28 Jahre alter Skoda-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann in Richtung Prag unterwegs, als er kurz nach der Anschlussstelle Bad Gottleuba mit seinem Wagen auf einen stehenden Lkw auffuhr. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge herrschte zur Unfallzeit dichter Nebel am Unfallort. Die Fahrbahn in Richtung Prag war vollgesperrt.

Von DNN