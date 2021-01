Stau nach Unfall auf der A 4 bei Nossen

Nossen

Nach einem Unfall auf der A 4 bei Nossen staut es sich auch am Donnerstagmorgen noch in Fahrtrichtung Chemnitz. Gegen 19.40 Uhr am Mittwoch kollidierte ein mit Kühlschränken beladener Sattelzug mit einem zweiten, wegen technischer Probleme auf dem Standstreifen stehenden Lkw.

Der 31 Jahre alte Fahrer des auffahrenden Sattelzugs kam verletzt ins Krankenhaus. Aus einem der verunfallten Laster lief Diesel auch. Ein dritter Lkw beschädigte sich bei der Fahrt durch die Trümmerteile des Unfalls ebenfalls den Tank. Die A 4 war in Richtung Chemnitz mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr musste in Siebenlehn abfahren.

Am Donnerstagmorgen dauern die Bergungsarbeiten noch an, die Fahrbahn ist verengt.

