Wilsdruff

Am Donnerstagmorgen sind auf der A4 in Höhe Wilsdruff ein Kleintransporter Renault und ein Lkw Volvo zusammengestoßen.

Die Fahrzeuge waren von Dresden in Richtung Eisenach unterwegs. Der 40-Jährige Renault-Fahrer wechselte vom mittleren in den rechten Fahrstreifen und fuhr in der Folge auf den Volvo-Sattelzug auf. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Zur Beräumung der Unfallstelle musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Von DNN