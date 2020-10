Nossen

Auf der A 4 ist am Freitagmorgen ein Kleinlasterfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der in Polen zugelassene Lkw war kurz vor 7 Uhr am Autobahndreieck Nossen vermutlich am Stauende auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren.

Der Fahrer wurde in seinem Laster eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen, er starb im völlig demolierten Führerhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die A 4 in Richtung Dresden ist seither gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau, das Stauende befindet sich aktuell bei Siebenlehn.

