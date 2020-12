Nossen

Die A 4 zwischen dem Dreieck Nossen und Wilsdruff ist in der Nacht zu Mittwoch gesperrt worden. Die Bergungsarbeiten dauern auch am Mittwochmorgen noch an. Es bildete sich ein Stau. Die Polizei empfiehlt, in Richtung Dresden über Marbach, Nossen, die B 175 und B 101, Deutschenbora, Tannenberg und Limbach zu fahren.

Kurz nach 1 Uhr war ein mit Milchprodukten beladener Sattelzug ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Von halk