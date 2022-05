Stadt Wehlen

Die Polizei sucht nach einem Auto, das am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße Elbufer beschädigt wurde. Die 77-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris touchierte beim Ausparken den anderen Wagen, konnte am Unfallort jedoch keinen Schaden erkennen und fuhr davon. Als sie später an ihrem Auto den Schaden sah, informierte sie die Polizei, die nun nach dem beschädigten Auto sucht.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Unfall insbesondere dem angefahrenen Auto machen? Hinweise werden von der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs