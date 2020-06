Radeberg

Ein Jugendlicher hat sich am Mittwochmittag eine gefährliche Spritztour erlaubt. Wie die Polizei berichtet, schnappte sich der 15-Jährige den Autoschlüssel eines Verwandten und fuhr mit dessen Golf los. Mit an Bord: ein weiterer 15-Jähriger. Die Fahrt endete in Großerkmannsdorf, als der Jugendliche beim Wenden gegen einen Zaun und eine Laterne knallte. Anstatt stehen zu bleiben, fuhr er weiter und stellte den Wagen in Wohnortnähe des verwandten Autobesitzers ab. Der Teenager muss sich wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Von lc