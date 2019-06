Hoyerswerda

Am Dienstagabend hat eine Spinne in Hoyerswerda in einem Gebäude an der Straße am Lessinghaus für Aufregung gesorgt. Nachdem ein Wachschutzunternehmen nach einer ausgelösten Alarmanlage gemeinsam mit einer eingesetzten Streifenbesatzung das betroffene Objekt in Augenschein genommen hatten, gaben sie Entwarnung.

Eine Spinne befand sich in den betreffenden Räumen und hatte wohl den Alarm ausgelöst.

Von lp