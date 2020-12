Hoyerswerda

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich ein Flüchtiger am frühen Donnerstagmorgen mit der Polizei in Hoyerswerda geliefert. Er war aus einer Wohnung in der siebten Etage an der Albert-Schweitzer-Straße vor den Beamten geflüchtet.

Die Polizei war zu einem Einsatz ausgerückt, weil aus der Wohnung Partylärm gekommen war. Der Wohnungsinhaber öffnete die Tür und gab den Gästen ein Signal zur Flucht. Ein 38-jähriger Gast begab sich auf den Balkon, kletterte über die Brüstung und hangelte dort zum Balkon einer Nachbarwohnung. Er trat die Türscheibe ein und flüchtete.

Beamte der Polizei und Feuerwehr forderten den Mieter in der anderen Wohnung, die Tür zu öffnen. Darum floh der 38-Jährige durch das Fenster –und hing am Fenstersims der siebten Etage. Die Polizisten zogen den Mann zurück in die Wohnung und nahmen ihn fest.

Seit einem Jahr gesucht

Eine Überprüfung des Mannes ergab, dass er seit dem 15. Januar mit einem nationalen Haftbefehl gesucht wurde. Damit war der Grund seiner riskanten Flucht geklärt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde gegen ihn erstattet. Außerdem wurde gegen die Herrschaften der „Dreimannparty“ Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoß gegen die Corona Schutzverordnung erlassen. Die Silvesternacht verbringt der 38-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Von SL