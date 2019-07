Pirna

Ein Trickbetrüger ist am Freitag mit seiner miesen Enkeltrickmasche bei einer 87-jährigen Rentnerin aus der Prof.-Roßmäßler-Straße in Pirna an die Richtige geraten. Als der Mann als vermeintlicher Enkel „seine“ Oma um 145 000 Euro bat, reagierte die alte Dame vollkommen souverän und drehte den Spieß sogar noch um: Sie erklärte dem Anrufer, „nur“ 45 000 Euro Bargeld im Haus zu haben, das dieser aber innerhalb von zwei Stunden bei ihr abholen müsse. Dann alarmierte sie die Polizei und Beamte observierten das Wohnhaus. Leider ohne Erfolg, der Betrüger schickte keinen Geldboten.

Von DNN