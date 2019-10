Dresden

Am Dienstag ist es gegen 11.30 Uhr auf der B 173, zwischen Niederschöna und Hetzdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Der Fahrer eines Kleintransporters Ford befuhr die Hetzdorfer Straße und wollte auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er einen in Richtung Dresden fahrenden PKW Skoda Fabia. Der Ford prallte in die Beifahrerseite der Skoda. Dieser geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf einem Feld auf der Seite liegen. Der Skodafahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke befreit werden. Der Skodafahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fordfahrer blieb unverletzt. Am Skoda entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 173 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch