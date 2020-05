Königstein

Mit dem Firmenwagen gegen die Mauer: Auf der regennassen Bielatalstraße in Königstein ist in der Nacht zu Sonnabend ein Skoda gegen eine Wand geprallt. Der 53-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen, konnte aber den Wagen noch aus eigener Kraft verlassen. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Straße war bis etwa 4 Uhr gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 20 000 Euro.

Von Marko Förster/ttr