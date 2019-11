Pirna

Ein Siebenjähriger ist am Donnerstagnachmittag in Pirna von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Junge wollte nach Angaben der Polizei über die Nicolaistraße laufen, missachtete dabei aber den Verkehr. Eine 40 Jahre alte Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste das Kind. Der Siebenjährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 500 E11uro.

Von DNN