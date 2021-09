Siebenjähriger Radfahrer stirbt nach Lkw-Unfall in Radeberg

Radeberg

Ein siebenjähriger Junge ist am Freitagnachmittag im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Junge am Rand der Alten Hauptstraße, als ein vorbeifahrender 40-Tonner ihn offenbar erfasste und schwer verletzte. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten, den Schüler zu reanimieren, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die Straße wurde voll gesperrt, der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Autobahnpolizeirevier Bautzen unter der Rufnummer (03591) 367 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von ttr