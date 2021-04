Sexueller Missbrauch von Kindern im Stadtgebiet Pirna: Mann in U-Haft

Pirna

Ein Mann wird beschuldigt, im vergangenen Jahr regelmäßig Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben.

Der Beschuldigte soll im Laufe des Jahres 2020 den Entschluss gefasst haben, bei sich bietenden Gelegenheiten im Stadtgebiet von Pirna, vornehmlich in Copitz, Kinder und Jugendliche anzusprechen und vor bzw. mit diesen sexuelle Handlungen auszuführen.

Mit zwei Jungen im Alter von 11 und 13 Jahren kam er so regelmäßig in Kontakt. Er soll mit ihnen gesprochen und regelmäßig Zigaretten, Zigarillos und Bargeld verteilt haben.

Nachdem es ihm gelungen war, die Kinder auf diese Art und Weise für sich zu gewinnen, soll er im Zeitraum vom 18. Dezember 2020 bis Ende Februar 2021 mindestens einmal wöchentlich mit den beiden Jungen in Pirna in sein Fahrzeug eingestiegen sein und mit ihnen pornografische Videos angeschaut haben. Dabei soll der Beschuldigte sexuelle Handlungen an sich und in einem Fall auch an dem 11-jährigen Jungen ausgeführt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden am 30. März Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Zeugen, die Hinweise zu diesen oder weiteren Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 2233 entgegen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Von DNN