Heidenau

Ein 72-Jähriger hat am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in Heidenau eine 81-Jährige angefahren. Die Dame ging auf dem Supermarktparkplatz an der Ernst-Schneller-Straße hinter dem Wagen des Mannes entlang, als dieser zurücksetzte.

Der Audi des Seniors erfasste die Rentnerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht, teilte die Polizei mit.

Von fkä