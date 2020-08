Seifhennersdorf

In der Nacht zu Sonnabend sind bei einem Unfall in Seifhennersdorf zwei Auto-Insassen schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger hatte gegen Mitternacht auf der S 140 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Ford Focus kam am Beginn einer langgestreckten Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen mehrere Bäume. Dabei wurden Motorblock, Motorhaube und Stoßstange aus dem Fahrzeug gerissen und weggeschleudert. Der Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Insassen nachfolgender Autos leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Feuerwehrleute befreiten die Opfer aus dem Wrack, ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Möglicherweise hatte ein Reifenplatzer den Unfall ausgelöst. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Die Neugersdorfer Straße war bis etwa 3 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei Görlitz dankt den zahlreichen Ersthelfern ganz herzlich.

Von ttr