Dippoldiswalde

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 171 in Dippoldiswalde haben am Sonntagvormittag mehrere Menschen Verletzungen erlitten. Ein Mercedes-Benz E-Klasse war gegen 11 Uhr zwischen Hartmannsdorf-Reichenau und Hennersdorf in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem VW Tiguan zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Personen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die B 171 war in Höhe der Talsperre Lehnmühle gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

Von DNN