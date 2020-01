Sebnitz

Eine Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Skoda ist in der Nacht zum Dienstag mit einem schweren Unfall und einem Toten geendet. Der Fahrer des Skoda Octavia hatte sich gegen 4.30 Uhr auf der A4 einer Polizeikontrolle entzogen und war geflüchtet.

Der Mann verließ an der Abfahrt Burkau die Autobahn und fuhr in Richtung Sebnitz. Hier kam der Fahrer auf einer Gefällestrecke von der Straße ab und rammte mit dem Auto gegen einen Baum.

42-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Die Polizeibeamten im zweiten Wagen zogen den Skodafahrer aus dem Auto, das kurz darauf in Flammen aufging. Trotz Reanimationsversuchen starb der 42-Jährige noch an der Unfallstelle. Ersten Informationen zufolge stammte der Mann aus Tschechien.

Wie sich herausstellte, war das Auto, in dem der Mann unterwegs war, kurz zuvor in Dresden gestohlen worden. Ein zweiter Autofahrer, der auf der A4 ebenfalls vor der Polizei geflohen war, wurde in Sohland an der Spree im Landkreis Bautzen gestellt. Das Auto war einige Stunden zuvor ebenfalls in Dresden gestohlen worden. Der 37 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen.

Nach dem Unfall bei Sebnitz war die Straße bis zum Dienstagmittag voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

