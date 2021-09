Sebnitz

In Sebnitz wurde in ein Einfamilienhaus an der Neuen Straße eingebrochen. Dabei wurden Gegenstände im Wert von etwa 50.000 Euro entwendet.

Unter den gestohlenen Dingen waren Schmuck und Edelsteine, aber auch Flutlichtstrahler und eine Pumpe. Im Verlauf der Ermittlungen wurde ein Mann aus Tschechien (39) überprüft. Noch ist unklar, ob er mit dem Einbruch etwas zu tun hat.

Von SP