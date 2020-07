Dresden

Am Samstagnachmittag kam es auf der S154 zu einem Unfall. Ein 19-Jähriger war mit seiner Harley-Davidson von Sebnitz nach Lichtenhain unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an beiden Beinen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten sowie Bergung des Motorrads musste die Straße für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Von fg