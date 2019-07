Käbschütztal

Am Sonnabendmorgen hat ein Seatfahrer in Käbschütztal schwere Verletzungen erlitten, als er mit seinem Wagen gegen einen Baum prallte. Der 25-Jährige war gegen 5.30 Uhr auf der B 101 zwischen Krögis und Soppen in Richtung Nossen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Soppen verlor er die Kontrolle über den Seat Ibiza und rammte einen Alleebaum. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 25-Jährige habe vermutlich unter Alkoholeinfluss gestanden, so ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Dresdner Polizei. Die Beamten ermitteln zur Unfallursache.Das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Bundesstraße 101 war zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von halk/ttr/dpa