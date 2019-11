Kesselsdorf

Am Montag ist es gegen 23.30 Uhr in Kesselsdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der 65-jährige Fahrer eines PKW Peugeot 1007 war von Unkersdorf in Richtung Kesselsdorf unterwegs. Am Ortseingang Kesselsdorf verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen das Ortsschild und einen dahinter stehenden Baum. Der Peugeotfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Schaden am Peugeot beläuft sich auf 3000 Euro, es handelt sich um einen Totalschaden. Das Ortsschild muss ersetzt werden. Die Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch