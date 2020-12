Lungkwitz

Am Montag kam es zu einem schweren Unfall in Lungkwitz bei Kreischa. Dabei wurde ein 55-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt.

Der Radler war mit seinem Diamant-Rennrad auf der Dippoldiswalder Straße in Lungkwitz von Hausdorf in Richtung Kreischa untwewegs. An der Kreuzung zur Wittgensdorfer Straße wollte ein entgegenkommender 57-jähriger Mercedesfahrer nach links in die Wittgensdorfer Straße abbiegen. Dabei erfasste er den Radfahrer, der Vorfahrt hatte.

Der 55-Jährige krachte zunächst gegen das Auto, anschließend gegen die Frontscheibe auf der Beifahrerseite. Danach blieb der Verunglückte auf der Straße liegen. Nachdem Passanten erste Hilfe geleistet hatten, kam er schwer verletzt mit dem Rettungsdienst ins Klinikum nach Pirna.

Beamte vom Polizeirevier Freital nahmen den Unfall und die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Kreuzung war teilweise voll gesperrt.

Von mf