Heidenau

Am 19. Januar, einem Dienstag, sind in Heidenau bei einem Unfall zwei Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, ist eines der Opfer – eine 57-Jährige – nun an den Unfallfolgen verstorben.

Zum Gesundheitszustand der zweiten 77 Jahre alten Verletzen machte die Polizei keine Angaben. Beide waren am Mittag auf der Pirnaer Straße von einem Hyundaifahrer angefahren worden. Zur Unfallursache wird weiter ermittelt.

Von fkä