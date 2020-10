Coswig

Am Sonntagnachmittag kam es in Coswig zu einem schweren Verkehrsunfall. Am Bahnübergang Radebeuler Straße kollidierte ein Opel Astra mit einer Straßenbahn der Linie 4, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Opelfahrerin und die drei Kinder, mit denen sie unterwegs war, mussten verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Straßenbahnfahrerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Die Bahnfahrerin wurde leicht verletzt. Quelle: Roland Halkasch

Die Tramstrecke nach Weinböhla und die Radebeuler Straße waren gesperrt. Am Opel entstand vermutlich Totalschaden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg