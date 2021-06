Nossen

Zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Lkw kam es am Mittwochnachmittag gegen 13.10 Uhr auf der Autobahn 14 zwischen den Anschlussstellen Nossen-Nord und Nossen-Ost. Ersten Berichten nach wurden zwei Personen verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an die Einsatzstelle. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Von xcitePress