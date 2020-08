Schlottwitz

Am Samstagmittag kam es im Müglitztal zwischen Schlottwitz und Glashütte zu einem schweren Kletterunfall. Eine Gruppe von Kletteren war am 45 Meter hohen Brückenfelsen unterwegs, als ein 56-Jähriger plötzlich von der Felswand etliche Meter in die Tiefe stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann musste mittels Helikopter in die Dresdner Uniklink geflogen werden.

Ein weiterer 21-jähriger Kletterer wurde leicht verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ersten Angaben zufolge handelt es sich um einen Unfall. Ein Fremdverschulden liege nicht vor.

Von fg