Nünchritz

Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 98 schwer verletzt. Laut Polizeiangaben verlor der Biker in einer Kurve in Richtung Glaubitz die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.

Von lc